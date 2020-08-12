Названы самые дешевые туры по системе «все включено» 

Эксперты нашли самые выгодные недельные туры с вылетом 15-21 августа. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет, проживание и питание.

Самым бюджетным туром оказалась путевка в Абхазию с проживанием в двухзвездочном отеле, — ее можно приобрести за 23 тысячи рублей на двоих.

Минимальная стоимость недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблется в диапазоне 23-33 тысяч рублей. А недельный тур в Калининград обойдется россиянам в 30 тысяч.

Турецкие отели делают большие скидки для путешественников из России. Так, цена самого дешевого тура на неделю в трехзвездочном отеле с системой "все включено" составляет 40 тысяч рублей.