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Названы самые дешевые туры по системе «все включено» 

Мира Маркина 2 часа назад
Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала самые дешевые туры по системе "все включено".
Эксперты нашли самые выгодные недельные туры с вылетом 15-21 августа. Все цены даны на двоих человек и включают авиаперелет, проживание и питание.
Самым бюджетным туром оказалась путевка в Абхазию с проживанием в двухзвездочном отеле, — ее можно приобрести за 23 тысячи рублей на двоих.
Минимальная стоимость недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблется в диапазоне 23-33 тысяч рублей. А недельный тур в Калининград обойдется россиянам в 30 тысяч.
Турецкие отели делают большие скидки для путешественников из России. Так, цена самого дешевого тура на неделю в трехзвездочном отеле с системой "все включено" составляет 40 тысяч рублей.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии.
Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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