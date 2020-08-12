Названы страны, в которые можно улететь через Турцию

Российские эксперты назвали страны, в которые можно улететь с пересадкой в Турции. Перечень направлений приводится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Как напомнили в АТОР, в августе для россиян официально доступны только четыре страны, с которыми уже открыты границы: Турция, Великобритания, Танзания и Швейцария. Но есть еще несколько государств, заявивших о готовности принимать граждан России. В частности, к ним относятся Черногория, Хорватия, Египет, Куба, Доминикана, ОАЭ, Мексика, Кения и Мальдивы.

По заявлению туроператоров, пока со стыковкой в Турции россияне могут приобрести туры только в страны, с которыми уже открыты границы, в частности, на Занзибар, куда можно улететь с двумя пересадками — в Стамбуле и Дохе (Катар).

Но неофициально вариантов больше: так, например, можно добраться из Стамбула в Египет — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх или Каир и Александрию. Также есть регулярные рейсы в Загреб (Хорватия), Найроби (Кения), Подгорицу (Черногория) и Минск (Белоруссия).

Рейсов в Доминиканскую Республику, на Кубу, в Мексику и ОАЭ в планах основного турецкого перевозчика Turkish Airlines на август нет, говорится на сайте АТОР.

Чаще всего, отметили эксперты, туристы самостоятельно добираются из Стамбула на Мальдивы со стыковкой в Дохе, откуда можно прямым рейсом долететь до столицы республики Мале.