Стюардесса назвала самые безопасные места в самолете для пассажиров, которых укачивает в зоне турбулентности. Советы бортпроводницы приводит Daily Express.
По словам бывшей сотрудницы авиакомпании EasyJet, таким путешественникам лучше выбирать места в передней или средней части самолета позади крыльев. А вот сидений в задней части лайнера лучше избегать, поскольку там воздушные ямы ощущаются сильнее всего.
Кроме того, пассажирам, страдающим от тошноты в воздухе, следует выбирать места у окна, — там люди зачастую чувствуют себя более комфортно. Бортпроводница также посоветовала туристам отказаться перед полетом от жирной пищи и алкоголя, а также не смотреть видеоролики на своих гаджетах в пути:
«Сидение рядом с окном может свести к минимуму ваши шансы почувствовать себя плохо на борту, ведь это последнее, чего хочется человеку в отпуске».
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал вам о четырех параметрах, по которым стюардессы оценивают вас при посадке на борт.