Стюардесса назвала самые безопасные места в самолете для пассажиров, которых укачивает в зоне турбулентности. Советы бортпроводницы приводит Daily Express.

По словам бывшей сотрудницы авиакомпании EasyJet, таким путешественникам лучше выбирать места в передней или средней части самолета позади крыльев. А вот сидений в задней части лайнера лучше избегать, поскольку там воздушные ямы ощущаются сильнее всего.

Кроме того, пассажирам, страдающим от тошноты в воздухе, следует выбирать места у окна, — там люди зачастую чувствуют себя более комфортно. Бортпроводница также посоветовала туристам отказаться перед полетом от жирной пищи и алкоголя, а также не смотреть видеоролики на своих гаджетах в пути: