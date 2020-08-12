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Стюардесса назвала самые безопасные места на борту самолета 

Lenta.ru 3 часа назад
Названы самые безопасные места на борту самолета
Фото: Lenta.ru
Стюардесса назвала самые безопасные места на борту самолета для людей, страдающих от укачивания в зоне турбулентности. Рекомендации бортпроводницы приводит Daily Express.
Как отметила бывшая сотрудница авиакомпании EasyJet, таким пассажирам лучше выбирать места в передней или средней части самолета позади крыльев. Сидений в задней части лайнера лучше избегать — там воздушные ямы ощущаются сильнее всего.
Пассажирам, страдающим от тошноты в воздухе, рекомендуется занимать кресла у окна — там люди, как правило, чувствуют себя более комфортно. Кроме того, по словам стюардессы, им следует избегать жирной и нездоровой пищи перед полетом, употребления алкоголя и просмотра видео на своих гаджетах.

«Сидение рядом с окном может свести к минимуму ваши шансы почувствовать себя плохо на борту, ведь это последнее, чего хочется человеку в отпуске»,

— подытожил автор таблоида.
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Новости путешествий , Easyjet
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