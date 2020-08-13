Россияне скупают билеты в Черногорию 

На прошлой неделе туристы купили билетов в Черногорию в пять раз больше, чем за весь предыдущий месяц, сообщает OneTwoTrip.

После заявления властей Черногории о разрешении россиянам посещать страну, количество поисковых запросов на билеты в Тиват и Подгорицу выросло в 20 раз, отметили специалисты онлайн-сервиса. Они проанализировали данные бронирований клиентов за последние недели.

Средняя стоимость авиабилета, купленного в период с 3 по 9 августа, составила 13 тысяч рублей на человека в одну сторону.

Наибольшей популярностью пользуется Тиват, туда забронировано 90 процентов всех проездных документов.

Вылетать россияне планируют преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, причем 80 процентов намерены сделать то в ближайший месяц. Остальные хотят отправиться на Адриатику через два-три месяца.

Авиасообщение между двумя странами пока официально не возобновлено, однако власти Черногории заявили о готовности принимать российских туристов с 7 августа.