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Россияне скупают билеты в Черногорию 

РИА Новости и ещё 3 57 минут назад
Россияне скупают билеты в Черногорию
Фото: РИА Новости
На прошлой неделе туристы купили билетов в Черногорию в пять раз больше, чем за весь предыдущий месяц, сообщает OneTwoTrip.
После заявления властей Черногории о разрешении россиянам посещать страну, количество поисковых запросов на билеты в Тиват и Подгорицу выросло в 20 раз, отметили специалисты онлайн-сервиса. Они проанализировали данные бронирований клиентов за последние недели.
Средняя стоимость авиабилета, купленного в период с 3 по 9 августа, составила 13 тысяч рублей на человека в одну сторону.
Наибольшей популярностью пользуется Тиват, туда забронировано 90 процентов всех проездных документов.
Вылетать россияне планируют преимущественно из Москвы и Санкт-Петербурга, причем 80 процентов намерены сделать то в ближайший месяц. Остальные хотят отправиться на Адриатику через два-три месяца.
Авиасообщение между двумя странами пока официально не возобновлено, однако власти Черногории заявили о готовности принимать российских туристов с 7 августа.
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