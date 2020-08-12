Россияне массово скупают билеты в Черногорию, прямые рейсы в которую в данный момент недоступны в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса для путешественников OneTwoTrip.

С 3 по 9 августа число приобретаемых авиабилетов увеличилось почти в пять раз по сравнению с данными за весь июль. Вдобавок к этому, число поисковых запросов, связанных с перелетами в Тиват и Подгорицу, выросло в 20 раз.

Средняя стоимость авиабилетов, приобретенных в указанные даты, составляет 13 тысяч рублей в одну сторону. Более популярным пунктом назначения стал Тиват — туда забронировано 90% всех авиабилетов.