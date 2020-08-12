Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне начали скупать билеты в недоступную страну 

Lenta.ru 3 часа назад
Россияне начали скупать билеты в недоступную страну
Фото: Depositphotos
Российские туристы начали массово скупать билеты на самолет в Черногорию, прямые рейсы в которую в настоящее время недоступны из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Количество приобретаемых авиабилетов по указанному направлению на минувшей неделе, с 3 по 9 августа, увеличилось почти в пять раз по сравнению с данными за весь июль. Число поисковых запросов, связанных с перелетами в Тиват и Подгорицу, увеличилось в 20 раз.
Средняя стоимость авиабилетов, приобретенных в указанные даты, в одну сторону составила 13 тысяч рублей на человека. Более популярным пунктом назначения был Тиват — туда забронировано 90 процентов всех авиабилетов, — а городами вылета — Москва (82 процента) и Санкт-Петербург (13).
Черногория открылась для российских туристов с 7 августа. До этого власти страны включили Россию в «зеленый список» стран, граждане которых могут без ограничений попадать на ее территорию. Согласно правилам, туристу следует иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанную не менее чем за 72 часа до прилета в страну.
Черногория объявила об открытии границ для россиян 4 августа. Гражданам России разрешается въезд на территорию страны без дополнительных условий, в том числе карантина. В то же время данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами до последнего времени не было — попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции.
Видео дня. Россияне скупили все билеты в Турцию
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 августа Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 августа В Минске разблокировали интернет В Минске разблокировали интернет Белорусские омоновцы расстреляли на остановке безоружных людей Белорусские омоновцы расстреляли на остановке безоружных людей
Комментарии
Новости путешествий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото из отпуска, которые не должны существовать
Фото из отпуска, которые не должны существовать
Названа самая враждебная к россиянам страна
Названа самая враждебная к россиянам страна
Странный поступок девушки в полете удивил пассажира
Странный поступок девушки в полете удивил пассажира
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
01:03
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
Новости путешествий
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
03:46
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
Новости путешествий
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Как отдохнуть на пляже и не подцепить заразу
10:12
Как отдохнуть на пляже и не подцепить заразу
Новости путешествий
«Все бурлит, шумит»: как Турция встречает россиян
03:44
«Все бурлит, шумит»: как Турция встречает россиян
Заграница
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение