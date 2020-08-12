Россияне начали скупать билеты в недоступную страну 

Российские туристы начали массово скупать билеты на самолет в Черногорию, прямые рейсы в которую в настоящее время недоступны из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Количество приобретаемых авиабилетов по указанному направлению на минувшей неделе, с 3 по 9 августа, увеличилось почти в пять раз по сравнению с данными за весь июль. Число поисковых запросов, связанных с перелетами в Тиват и Подгорицу, увеличилось в 20 раз.

Средняя стоимость авиабилетов, приобретенных в указанные даты, в одну сторону составила 13 тысяч рублей на человека. Более популярным пунктом назначения был Тиват — туда забронировано 90 процентов всех авиабилетов, — а городами вылета — Москва (82 процента) и Санкт-Петербург (13).

Черногория открылась для российских туристов с 7 августа. До этого власти страны включили Россию в «зеленый список» стран, граждане которых могут без ограничений попадать на ее территорию. Согласно правилам, туристу следует иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанную не менее чем за 72 часа до прилета в страну.

Черногория объявила об открытии границ для россиян 4 августа. Гражданам России разрешается въезд на территорию страны без дополнительных условий, в том числе карантина. В то же время данных о возобновлении прямого авиасообщения между странами до последнего времени не было — попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции.