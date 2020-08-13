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Эксперты назвали самый доступный для отдыха регион юга России 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
Эксперты назвали самый доступный для отдыха регион юга России
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Крым возглавил рейтинг самого доступного санаторно-курортного летнего отдыха среди регионов юга России, сообщает пресс-служба минкурортов республики.
Данные приведены на основании исследования портала бронирования «Санатории-России.рф» и Ассоциации туроператоров России (АТОР) . Крым начал принимать туристов из других регионов России с 1 июля, внутренний туризм для жителей полуострова начался 15 июня. В июле там отдохнули 1,4 миллиона гостей, средняя загрузка объектов размещения составила 80 процентов, а в некоторых гостиницах достигала 95 процентов.
"Летний отдых в Крыму остается самым доступным среди регионов Южного федерального округа России", — говорится в сообщении.
В частности, согласно исследованию, составленному по анализу цен в августе этого года, отдых в санаториях Крыма обойдется в среднем в 3400 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.
Также, в первую пятерку регионов юга России по доступности оздоровительного летнего отдыха вошли Ростовская область (3550 рублей), Краснодарский край (3560 рублей), Астраханская область (3650 рублей) и Волгоградская область (3700 рублей).
"В среднем санаторно-курортный отдых на юге России в конце лета обойдется в 3,6 тысячи рублей в сутки", — отметили авторы исследования.
По данным министерства, минимальная стоимость пакетных туров на неделю на двоих, включая перелет, проживание и питание с вылетом 15-21 августа в Крым снизилась с 27,5 тысячи до 26,7 тысячи рублей.
"Мы уделяем большое внимание ценообразованию в регионе и проводим регулярные совещания с бизнесом, возможные сегодня в онлайн-формате. При этом самым главным требованием остается соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора санаториями, гостиницами и туротраслью в целом", — отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
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Новости путешествий , Вадим Волченко , Ассоциация туроператоров России , Роспотребнадзор , РИА Новости
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