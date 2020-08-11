В ближайшее время на фоне пандемии коронавируса среди российских туристов прогнозируется «взрывной спрос» на туры в Турцию. Таким мнением с порталом Ассоциации туроператоров России поделилась генеральный директор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная

По ее словам, популярность указанного маршрута начнет расти динамично, так как уже отдохнувшие на турецких курортах путешественники будут делиться подробностями отпуска в соцсетях и рассказывать о том, как теперь там организовано обслуживание.

«Сработает эффект отложенного спроса. Взрывной рост продаж возможен уже в середине августа»,

— заметила эксперт, подчеркнув, что россиянам, которые в ближайшее время намерены отдохнуть в Турции, следует поторопиться с принятием решения.

Кроме того, стало известно, что также началась загрузка турецких объектов размещения в бархатный сезон, в особенности на август и сентябрь — отельеры снизили цены на отдых, и даже в премиальных отелях жилье стало более доступным.

10 августа в Турции уточнили новые правила въезда иностранных туристов, в том числе россиян, на территорию страны и алгоритм действия местных властей в их отношении в условиях предотвращения рисков распространения коронавируса. В частности, там прояснили процедуру выявления заболевших пассажиров в аэропорту.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начались полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано более 237 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.