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Назван лучший день недели для бронирования авиабилетов 

Lenta.ru и ещё 4 2 часа назад
Назван лучший день для бронирования авиабилетов
Фото: Lenta.ru
Эксперты онлайн-сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner выяснили, в какой день недели выгоднее всего бронировать билеты. Об этом пишет Express.
Оказалось, что дешевле всего покупать билеты в воскресенье — в среднем в этот день они продаются на четыре процента дешевле, чем в любой другой день недели. Также эксперты порекомендовали вылетать в пятницу, поскольку это в среднем на 20 процентов дешевле рейсов в выходные дни.
Выбор аэропорта также важен, говорится в исследовании. Эксперты не рекомендуют всегда покупать билеты в обе стороны у одной и той же авиакомпании, так как иногда дешевле будет лететь разными.
В июле российским туристам раскрыли простые способы сэкономить на покупке билетов на самолет. Так, в первую очередь необходимо определить выгодный день вылета — перейти на сайт для поиска авиабилетов, ввести пункты отправления и прибытия, а затем выбрать вариант «в одну сторону». Таким образом пассажир сможет выбрать «самую дешевую» дату начала путешествия. Кроме того, туристам рекомендуется использовать проверенные поисковые системы, поскольку многие «продают билеты по завышенным ценам».
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