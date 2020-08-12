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Выяснилось, когда нужен тест на COVID-19 после Турции 

РИА Новости и ещё 4 42 минуты назад
Выяснилось, когда нужен тест на COVID-19 после Турции
Фото: РИА Новости
Туристы и агенты интересуются, как соблюсти требование о загрузке на портал Госуслуг результатов тестирования на коронавирус при возвращении с отдыха в Турции, сообщает TourDom.ru.
Эта же тема активно обсуждается и в профильных группах в социальных сетях.

"Роспотребнадзор дает на все трое суток. А тест во многих клиниках делается от трех до пяти дней. И как с этим быть? А санкции какие за незагрузку теста вовремя?" — спрашивают отдыхающие и агенты.

В случае неисполнения требований граждан будут привлекать к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", то есть штрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей.
Однако как пояснили эксперты и сами туристы, уже вернувшиеся из заграничных поездок, регламент предписывает сдать анализ в течение трех суток и уведомить об этом, а вот его результаты необходимо сообщить тогда, когда они будут готовы.
Сделать это можно разными способами. Например, в Москве данные о туристах поступают на места на основании первой обязательной к заполнению анкеты на сайте Госуслуг — "Регистрация прибывающих в РФ", и медики, как правило, сами приходят на дом для проведения теста.
Если же этого не произошло, то в московских поликлиниках его делают бесплатно, и результат обычно готов на следующий день. В регионах может быть сложнее. Но в этом случае провериться на коронавирус можно при транзите через Москву, где в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово запустили услугу экспресс-тестирования на COVID-19.
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Новости путешествий , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево , Роспотребнадзор
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