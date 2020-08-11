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Побивший рекорд по заражениям COVID-19 курорт России начал возвращать запреты 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Российский курорт начал возвращать запреты
Фото: Lenta.ru
В Ялте возвращается масочный режим из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. О возвращении запретов, введенных во время пандемии COVID-19, сообщил глава администрации курорта Иван Имгрунт, передает «Крыминформ».
Как отметил Имгрунт, в первую очередь, жесткие требования будут выдвинуты к сфере обслуживания — отелям, кафе и ресторанам, торговым центрам.

«Это обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом (…), наличие санитайзеров и так далее. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности»,

— пояснил он.
Кроме того, чиновник заявил о необходимости дезинфекции остановок транспорта, подъездов и других общественных мест. По его словам, подобные меры должны проводиться «вне зависимости от роста заболеваемости», и на них будут выделяться дополнительные средства.

«Мы создаем условия для отдыха людей, но нужно понимать, что как раньше уже не будет, и необходимо обращать внимание на соблюдение требований Роспотребнадзора в целях нормального прохождения курортного сезона»,

— подытожил он.
10 августа стало известно, что Крым побил рекорд по числу заражений коронавирусом — на полуострове зафиксировали 48 новых случаев заболевания, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Всего в регионе было выявлено 1517 заболевших,17 носителей инфекции скончались.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор , Крыминформ
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