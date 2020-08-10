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Первые россияне на курортах Турции рассказали об отдыхе 

Lenta.ru 1 час назад
Первые россияне на курортах Турции рассказали об отдыхе
Фото: Lenta.ru
Первые россияне, отправившиеся в Турцию чартерными рейсами 10 августа, поделились впечатлениями от перелета и отдыха. Рассказы туристов приводит «Москва 24».
Так, москвичка Юлия Рау, полетевшая в Анталью с детьми, отметила, что в турецком аэропорту «соблюдаются все меры безопасности»: по прилете пассажиров просят заполнить анкету с указанием места в самолете и адреса будущего проживания, а в самой авиагавани все носят маски, перчатки и пользуются антисептиками.
Теми же средствами защиты, по словам россиянки, необходимо пользоваться в городских общественных местах, в которых все еще «практически нет людей».

«На пляжах народа очень мало, с нашим Сочи не сравнить. Шезлонги стоят на расстоянии друг от друга, никто их особо не двигает. Какие-то бары работают, какие-то нет», — сказала Рау, добавив, что отдых в Турции ей нравится и «все ожидания оправданы».

Другая туристка, Наталия Наумова, рассказала, что при заселении в отель в Анталье гостям измеряют температуру и дезинфицируют их чемоданы. В то же время на территории объекта размещения «все ходят без масок».
Формат отдыха «все включено», по словам россиянки, несколько изменился: еду со шведского стола постояльцам приносят официанты, приборы подают в бумажных пакетах, а столы обрабатывают после каждого туриста. Выбор блюд при этом остался «таким же большим, как и раньше».
Развлечения на территории отеля, отметила россиянка, функционируют в прежнем режиме за исключением детских дискотек. Бассейны и аквапарки возобновили свою работу. «Погода отличная, море горячее, меры безопасности соблюдают, отдыху это не мешает», — подытожила Наумова.
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Новости путешествий , Наталия Наумова
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