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В Таиланде в 2021 году прогнозируют резкое сокращение числа туристов 

РИА Новости 1 час назад
В Таиланде прогнозируют резкое сокращение туристов
Фото: РИА Новости
В Таиланде при наихудшем сценарии развития ситуации с пандемией короновируса число иностранных туристов в следующем году может составить всего 15 процентов от уровня 2019 года, сообщает The Star.
По прогнозам Управление туризма Таиланда (TAT), страну посетят 6,1 миллиона человек по сравнению с 39,8 миллионами в 2019 году.
Доходы от международных посетителей в 2021 году при самом пессимистичном сценарии, разработанным ТАТ, сократятся до 296 миллиардов бат (9,48 миллиарда долларов). Тогда как в прошлом — страна заработала 1,9 триллиона бат (82,5 миллиарда долларов). При этом общий доход от внутренних и иностранных путешественников оценивался в 3,2 триллиона бат (102,5 миллиарда долларов).
По состоянию на 9 августа в Таиланде подтвержден 3351 случай заражения Covid-19.
Страна занимает 112-е место среди государств по числу заболеваний коронавирусом. Самый высокий показатель у США (5,1 миллиона), за ними следуют Бразилия (три миллиона) и Индия (2,1 миллиона).
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