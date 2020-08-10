В Сочи встретили миллионного туриста 

— Когда мне сообщили эту новость, я не поверила, — говорит Анна. — Потом, когда нам позвонили из администрации Сочи, мы очень обрадовались. Здесь отдыхаем уже не впервые, в этот город всегда приятно возвращаться. В этот раз приехали на неделю, надеемся посетить за это время как можно больше интересных и живописных мест.