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В Сочи встретили миллионного туриста 

Российская Газета и ещё 4 1 час назад
В Сочи встретили миллионного туриста
Фото: Российская Газета
Миллионным туристом, посетившим город-курорт нынешним летом, стала жительница Краснодара Анна Рыжкова, которая приехала на отдых с мужем и двумя детьми. Подсчет отдыхающих ведется с первого июня 2020 года, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

— Когда мне сообщили эту новость, я не поверила, — говорит Анна. — Потом, когда нам позвонили из администрации Сочи, мы очень обрадовались. Здесь отдыхаем уже не впервые, в этот город всегда приятно возвращаться. В этот раз приехали на неделю, надеемся посетить за это время как можно больше интересных и живописных мест.

Как рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина, сейчас в городе находятся примерно 220 тысяч отдыхающих.

— Не так давно мы встречали 500-тысячного гостя, посетившего Сочи с начала летнего курортного сезона, — отметила она. — Сегодня эта цифра увеличилась до миллиона. Мы можем смело сказать, что на курорте стабильно растет туристический поток. Помимо организованных отдыхающих, которые проживают в классифицированных отелях и гостиницах, мы ведем учет всех въезжающих на территорию курорта гостей.

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Новости путешествий , Анна Рыжкова
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