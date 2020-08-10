Назван способ избежать изъятия вещей в аэропорту 

Пассажирам рассказали, как избежать изъятия вещей из ручной клади во время досмотра в аэропорту. Об этом пишет Daily Express.

Дискуссию начали пользователи сайта Reddit. В большинстве случаев конфискация предметов связана с правилами о провозе жидкостей на борту. Чтобы провезти больше 100 разрешенных миллилитров вещества, нужно разлить его в несколько емкостей, не превышающих норму. Все контейнеры необходимо поместить в прозрачную герметичную упаковку.

Один из пользователей порекомендовал пассажирам покупать все товары после досмотра:

«Таким образом вы можете купить столько, сколько захотите, и вам не придется ждать, пока служба безопасности проверит вашу сумку».

Все туалетные принадлежности можно купить по прилету в пункт назначения.