Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван способ избежать изъятия вещей в аэропорту 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Пассажирам рассказали, как избежать изъятия вещей из ручной клади во время досмотра в аэропорту. Об этом пишет Daily Express.
Дискуссию начали пользователи сайта Reddit. В большинстве случаев конфискация предметов связана с правилами о провозе жидкостей на борту. Чтобы провезти больше 100 разрешенных миллилитров вещества, нужно разлить его в несколько емкостей, не превышающих норму. Все контейнеры необходимо поместить в прозрачную герметичную упаковку.
Один из пользователей порекомендовал пассажирам покупать все товары после досмотра:

«Таким образом вы можете купить столько, сколько захотите, и вам не придется ждать, пока служба безопасности проверит вашу сумку».

Все туалетные принадлежности можно купить по прилету в пункт назначения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Турции могут снизить цены на отдых.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
«Наташи, нас там ждут!»: россиянки об отдыхе в Турции
«Наташи, нас там ждут!»: россиянки об отдыхе в Турции
Стюардесса раскрыла шокирующие выходки пассажиров
Стюардесса раскрыла шокирующие выходки пассажиров
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
03:46
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
Новости путешествий
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Как отдохнуть на пляже и не подцепить заразу
10:12
Как отдохнуть на пляже и не подцепить заразу
Новости путешествий
Российские аэропорты, похожие на избы бедняков
05:00
Российские аэропорты, похожие на избы бедняков
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
06:35
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
Новости путешествий
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
00:54
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
Отдых в России
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение