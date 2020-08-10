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Курорт в РФ обновил рекорд по числу заражений 

Lenta.ru 57 минут назад
В Крыму впервые зафиксировано 48 случаев заражения коронавирусом за сутки, это новый рекордный показатель с начала пандемии. Соответствующую информацию на своей странице во «ВКонтакте» представил глава республики Сергей Аксенов.
Согласно последним данным, накануне на территории полуострова выявлено, в частности, 17 случаев при обращении за медицинской помощью, 28 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 — при скрининге здоровых лиц.
Отмечается, что ранее максимальный для региона показатель был зарегистрирован 6 августа — 39 инфицированных за сутки.
По обновленной информации, всего в Крыму с начала пандемии выявлено 1517 случаев заболевания COVID-19. Из больниц при этом выписаны 1054 выздоровевших пациентов, 17 носителей инфекции скончались.
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Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов
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