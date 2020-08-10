Посольство России в Турции выпустило памятку под названием "Алгоритм действий турецких властей в отношении иностранных туристов в условиях сохраняющихся рисков заражения новой коронавирусной инфекцией". Там сказано, как будет происходить выявление заболевшего пассажира на рейсе, сообщает АТОР.

Посольство уточнило, что пребывание в обсервации и ПЦР-тесты бесплатны для российских туристов, а за отсутствие масок в отелях никто не штрафует.

"Если результат отрицательный, пассажир покидает аэропорт в сопровождении гида принимающей компании и направляется в отель по месту отдыха",

— говорится в памятке посольства.

Если же тест положительный, то вызывается специальная бригада скорой помощи для доставки больного в медицинское учреждение и более тщательного обследования и проверки состояния его здоровья. В больнице решение о госпитализации или изоляции по месту отдыха туриста с положительным тестом на COVID-19 принимает врач.

Если турист с положительным тестом, но "бессимптомный", то он помещается в изолятор в гостинице под наблюдение отельного врача. Пребывание на карантине для туристов в Турции является бесплатным — по крайней мере, в отелях с полученным "сертификатом здоровья". Некоторые из них имеют фонд выделенных комнат для изоляции туристов и будут также покрывать расходы на изоляцию не только для самого заболевшего, но и для членов его семьи.

Если турист заболеет в гостинице, его направят к отельному врачу. После осмотра и при наличии симптомов заболевший отправится в больницу. При выявлении COVİD-19 у одного из членов семьи, ПЦР-тест берется у всех членов семьи отдыхающего бесплатно.

"Несмотря на сохраняющиеся предписания по обязательному ношению масок в закрытых помещениях, режим их использования для клиентов внутри отелей не регламентирован и носит уведомительный характер", — говорится в сообщении посольства.

Никаких штрафов за отсутствие масок не предусмотрено.