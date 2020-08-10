В Калининградской области зафиксировали резкий наплыв туристов. Об этом заявил глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский на своей странице в Facebook.

По его словам, все отели забиты до сентября.

"Туризм попер", — написал Заливатский.

Он добавил, что отдыхающие "дерутся за лежаки", а все дворы курорта "забиты автоповозками". Алексей Заливатский посоветовал приезжать на пляжи до 8 утра, чтобы занять шезлонг. А места на парковке, по его словам, заканчиваются к половине 10.