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В регионе России заявили о «резко попершем туризме» 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Калининградской области зафиксировали резкий наплыв туристов. Об этом заявил глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский на своей странице в Facebook.
По его словам, все отели забиты до сентября.

"Туризм попер", — написал Заливатский.

Он добавил, что отдыхающие "дерутся за лежаки", а все дворы курорта "забиты автоповозками". Алексей Заливатский посоветовал приезжать на пляжи до 8 утра, чтобы занять шезлонг. А места на парковке, по его словам, заканчиваются к половине 10.

"Предохранители в кафе повыбивало, насосы в туалетах отключаются, горы мусора, воды в водонапорной башне совсем чуть-чуть. Нам бы день продержаться да ночь простоять. Завтра все уберем и по новой. Лето-2020", — рассказал глава администрации.

Ранее "Рамблер" сообщал, что нашествие медуз на курорте напугало россиян.
Новости путешествий , Видео , Алексей Заливатский
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