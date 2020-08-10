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Цены на отдых в Турции могут упасть 

Русская Планета 3 часа назад
Цены на отдых в Турции могут упасть
Фото: Русская Планета
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Турции могут существенно снизиться цены на отдых. Такое мнение высказали в Госдуме.
Сейчас в Турции фиксируется прирост новых случаев заболевания коронавирусом. По словам зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова, если в республике ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться, то может произойти снижение цен.
Однако в Ассоциации туроператоров России отмечают, что рост числа заболевших в Турции небольшой и это вряд ли отразится на ценах. Пока стоимость перелета и отдыха только растет, пишут «Известия».
В Турции после открытия границы с Россией резко возросло количество заразившихся на курортах. Об этом ранее сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.
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Новости путешествий , Сергей Кривоносов , Ассоциация туроператоров России , Минздрав РФ , Госдума , газета "Известия"
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