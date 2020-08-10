Цены на отдых в Турции могут упасть 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Турции могут существенно снизиться цены на отдых. Такое мнение высказали в Госдуме.
Сейчас в Турции фиксируется прирост новых случаев заболевания коронавирусом. По словам зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергея Кривоносова, если в республике ситуация с распространением COVID-19 будет ухудшаться, то может произойти снижение цен.
Однако в Ассоциации туроператоров России отмечают, что рост числа заболевших в Турции небольшой и это вряд ли отразится на ценах. Пока стоимость перелета и отдыха только растет, пишут «Известия».
В Турции после открытия границы с Россией резко возросло количество заразившихся на курортах. Об этом ранее сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.