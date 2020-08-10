В регионе РФ заявили о «резко попершем туризме»

В Калининградской области, где в августе установилась 30-градусная жара, заявили о резком наплыве туристов. Об этом написал на своей странице в Facebook глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский, передает TourDom.
«Туризм попер — все отели забронированы до сентября», — отметил Заливатский, добавив, что дворы на курорте «забиты автоповозками», а отдыхающие уже «дерутся за лежаки».
Сити-менеджер посоветовал туристам занимать шезлонги до восьми утра, поскольку позже они «заканчиваются», а места на парковке — до половины десятого.
«Предохранители в кафе повыбивало, насосы в туалетах отключаются, горы мусора, воды в водонапорной башне совсем чуть-чуть. Нам бы день продержаться да ночь простоять. Завтра все уберем и по новой. Лето-2020», — подытожил он.
Ранее стало известно о возобновлении железнодорожного сообщения между Калининградом и другими регионами России с августа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Тем же распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранных граждан для краткосрочных командировок.и