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В российском регионе заявили о «резко попершем туризме» 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
В регионе РФ заявили о «резко попершем туризме»
Фото: Lenta.ru
В Калининградской области, где в августе установилась 30-градусная жара, заявили о резком наплыве туристов. Об этом написал на своей странице в Facebook глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский, передает TourDom.

«Туризм попер — все отели забронированы до сентября», — отметил Заливатский, добавив, что дворы на курорте «забиты автоповозками», а отдыхающие уже «дерутся за лежаки».

Сити-менеджер посоветовал туристам занимать шезлонги до восьми утра, поскольку позже они «заканчиваются», а места на парковке — до половины десятого.

«Предохранители в кафе повыбивало, насосы в туалетах отключаются, горы мусора, воды в водонапорной башне совсем чуть-чуть. Нам бы день продержаться да ночь простоять. Завтра все уберем и по новой. Лето-2020», — подытожил он.

Ранее стало известно о возобновлении железнодорожного сообщения между Калининградом и другими регионами России с августа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Тем же распоряжением разрешается безвизовый въезд в Россию иностранных граждан для краткосрочных командировок.и
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , Алексей Заливатский
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