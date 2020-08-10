В регионе РФ заявили о «резко попершем туризме»

«Предохранители в кафе повыбивало, насосы в туалетах отключаются, горы мусора, воды в водонапорной башне совсем чуть-чуть. Нам бы день продержаться да ночь простоять. Завтра все уберем и по новой. Лето-2020», — подытожил он.