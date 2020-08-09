Очередь из «скорых»: коронавирус на курортах

«Везде наклеены эти полоски, но что толку? В 10 утра приходишь на как бы платный пляж, с дорогими шезлонгами, и тебе говорят: мест нет, с 8 часов все занято. Понятно, почему на пляжах, которые попроще, люди лежат почти друг на друге». Anews продолжает рассказывать, как пандемические реалии сочетаются с отдыхом на отечественных курортах.

Курортный сезон в России цветет и пахнет — также, как и коронавирус. Anews рассказывает, какие проблемы это вызывает и стоит ли поберечься.

Число заражений на курортах растет

Для начала можно обратиться к сухим цифрам. В Краснодарском крае суточный прирост больных рос весь июль, в итоге увеличившись на 30%. В августе тенденция, похоже, лишь усугубляется — второго числа впервые заразилось более 100 человек, и с тех пор рекорд обновляется почти каждый день.

В Крыму статистика не настолько однозначная, но и там рекорды обновляются — новое максимальное достижение было зафиксировано 7 августа.

Толпа и легкомыслие

Учитывая реальную ситуацию в курортных регионах, закрадываются сомнения, насколько статистика соответствует действительному уровню заражения. Несмотря на то, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев впервые за долгое время начал появляться на публике в маске.

Само население к мерам безопасности относится довольно прохладно. Местный журналист Нина Шилоносова рассказала Znak.com, что маски отказываются носить не только обычные прохожие, но и зачастую персонал крупных торговых сетей или даже федеральных банков — хотя малый бизнес ведет себя дисциплинированнее.

Николай Качанов, владелец грумингового салона в Сочи, рассказал, что соблюдение социальной дистанции в городе — практически фикция:

«Везде наклеены эти полоски, но что толку? В 10 утра приходишь на как бы платный пляж, с дорогими шезлонгами, и тебе говорят: мест нет, с 8 часов все занято. Понятно, почему на пляжах, которые попроще, люди лежат почти друг на друге».

Впрочем, скученность народа на сочинских пляжах давно стала притчей во языцех. Как и истории туристов о не слишком скрупулезном следовании правилам гигиены на курортах.

В Крыму ситуация, естественно, не лучше. Более того, здесь она сдобрена местным колоритом. Местные жители ссылаются на обилие здравниц на южном береге полуострова — и все, по их мнению, из-за морского воздуха, обогащенного фитонцидами от местных растений. Коронавирусу в таком воздухе крымчане, само собой, шансов не оставляют.

Неудивительно, что, по словам редактора местного филиала «Российской газеты» Ильи Изотова, на полуострове начинают снимать маски даже те приезжие, кто в своих регионах носил их исправно.

Впрочем, выделяют и более объективные причины подобного поведения. В жарком курортном климате все время носить маску банально тяжело — а ведь в отпуске хочется провести время с удовольствием.

Здесь же кроется часть проблем с точки зрения учета зараженных. Ведь при выявленном случае болезни обязательна госпитализация — а для курортника это означает проблемы с обратными билетами, больничными, отгулами и т.д.

Готово ли здравоохранение?

Ситуацию в Крыму все же можно признать пока относительно благополучной. А вот в Краснодарском крае люди уже начали фиксировать пресловутые очереди из «скорых», ожидающих, когда для больных найдут место в переполненной клинике.

Правда, в официальных отчетах все благополучно. Глава Минздрава Николай Мурашко в радужных тонах оценил основной сочинский госпиталь для приема больных коронавирусом, отметив, что из 299 коек заняты всего 179.

А вот корреспондент Znak.com Игорь Пушкарёв на собственном опыте ощутил работу системы здравоохранения в Геленджике. Поняв, что похожее на простуду недомогание не проходит уже несколько дней, мужчина вызвал скорую помощь. Врачи приехали довольно быстро, но, проверив состояние больного, сообщили, что у него, скорее всего, бронхит, так что госпитализация не нужна. При этом медики пообещали передать данные в местную поликлинику, чтобы те взяли тест на коронавирус. Увы, назавтра выяснилось, что никакие данные в поликлинику не поступили.

Через два дня состояние больного ухудшилось — на этот раз врачи вручили направление на флюорографию, но торопиться идти не рекомендовали: «Потом температура спадет — и пойдете».

Журналист спада температуры ждать не стал — результаты флюорографии показали пневмонию. А КТ не оставила сомнений, показав то самое «матовое стекло», характерное для COVID-19.

При этом, даже при результатах КТ, лечь в больницу все равно оказалось нелегко — по словам Пушкарёва, его отстояла терапевт, вступившая в полемику с самой главврачом, настаивавшей на домашнем лечении.

Через три дня пришел положительный анализ на COVID-19 из Новороссийска. Описывая лечение в стационаре, Пушкарёв очень позитивно отозвался о персонале, сказав, что те честно, как могут, выполняют свою работу, притом, что многие сомневаются в перспективе получить обещанные путинские доплаты.