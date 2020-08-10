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Число случаев заболевания коронавирусом в Турции превысило 240 тысяч 

RT на русском и ещё 4 9 часов назад
Число случаев заболевания коронавирусом в Турции превысило 240 тысяч
Фото: RT на русском
В Турции за сутки выявили 1182 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 в стране достигло 240 804.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
Отмечается, что за сутки скончались 15 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19, всего умерли 5844 пациента.
Число вылечившихся превысило 223 тыс.
Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что министерство проведёт самую масштабную проверку соблюдения противоэпидемических правил по всей Турции в рамках борьбы с коронавирусом.
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Новости путешествий , Сулейман Сойлу , МВД
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