Россия возобновляет полеты на курорты Турции 

Россия в понедельник возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправятся в Анталью.

Из столичного Шереметьево вылетит самолет авиакомпании "Россия" , из Пулково — лайнер Nordwind, из Ростова-на-Дону — рейс Azur Air.

С 1 августа начались полеты в Анкару и Стамбул, с 10 августа возобновятся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. В течение нескольких дней их планируют запустить больше десятка российских и три турецких авиакомпании.

В частности, из Москвы будут летать "Аэрофлот" и "Победа", S7 "Уральские авиалинии" , "Россия", а также "Роял флайт", "Икар", Red Wings , Nordwind, Azur Air и iFly. Из Ростова-на-Дону рейсы организуют Nordwind, Red Wings, iFly и "Уральские авиалинии", из Санкт-Петербурга — они же и "Россия". Что касается турецких перевозчиков, то, по данным Росавиации, полеты с турецких курортов запустят Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

По требованию авиационных властей Турции все компании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус, преимущественно два последних ряда кресел с правой стороны. Также перевозчики должны убрать из карманов впереди стоящих кресел журналы и другие печатные материалы.

Отложенный спрос

Российские туроператоры с 10 августа будут отправлять клиентов на турецкие курорты напрямую, а не через Стамбул, как регулярными, так и чартерными рейсами.

В частности, Coral Travel планирует программы в сотрудничестве с "Роял флайт" и "Уральскими авиалиниями", Pegas Touristik — вместе с Nordwind, Anex Tour — с Azur Air, "Интурист" будет работать с Azur Air, Red Wings и Turkish Airlines, Tez Tour — с iFly, TUI — с "Уральскими авиалиниями", Azur Air, Red Wings и другими, сообщала Ассоциация туроператоров России . Для туристов, живущих далеко от Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону (пока полеты разрешены только из этих городов), предусмотрена возможность добраться до точки отправки внутренними рейсами.

Туроператоры фиксируют активный спрос на пляжные туры в Турцию, причем темпы бронирования достигли прошлогодних или близки к ним, рассказали ТАСС представители крупных компаний. Высокий спрос обусловлен не только традиционной популярностью турецких курортов в августе, но и отложенным спросом, а также желанием туристов реализовать туры, не состоявшиеся из-за пандемии. Некоторые клиенты, сместившие даты своего отдыха с 2020 на 2021 год, обращаются к операторам с просьбой перенести поездку на ближайшее доступное время.

Хорошим спросом пользуется весь август, особенно первые даты после возобновления полетов в турецкие курортные города, также есть бронирования на осень. Туроператоры рассчитывают, что благодаря хорошей погоде пляжный сезон в Турции продлится до ноября и, возможно, сможет "захватить" и часть ноябрьских дней.

Возобновление сообщения

С 1 августа власти России разрешили возобновить авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Танзанией и Турцией, а с 15 августа, как ожидается, возобновятся полеты в Швейцарию.

По данным Росавиации, с начала месяца российские и зарубежные компании перевезли международными рейсами около 38,5 тыс. пассажиров, выполнив почти 130 перелетов. При этом пока они летают только в Великобританию и Турцию — прямых полетов в Танзанию нет.