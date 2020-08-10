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Стало известно, как попасть в закрытый для россиян Египет 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
Стало известно, как попасть в закрытый Египет
Фото: Lenta.ru
Россиянам раскрыли способ попасть в Египет во время пандемии коронавируса. Пока туда можно улететь через Стамбул, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Интерфакс».
Как отметила Ломидзе, Египет относится к странам, «готовым принимать россиян», а с точки зрения безопасности его «нет в списке Роспотребнадзора».

«Пока прямое сообщение с курортами не открыто, и непонятно, когда это может произойти. Но в связи с тем, что появились прямые перелеты в Стамбул, мы видим оживление в самостоятельном сегменте», — сказала эксперт.

Она отметила, что в Египте, как и в ряде других популярных среди россиян курортов, у туристов спрашивают справки об отсутствии коронавируса, сделанные не менее чем за 72 часа до прилета.
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Новости путешествий , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Роспотребнадзор , Интерфакс
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