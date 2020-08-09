Названы выгодные места для отдыха в бархатный сезон

Эксперты туристической отрасли назвали самые выгодные места для пляжного отдыха российских туристов грядущей осенью при пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Прайм».

По мнению специалистов, лидером будущего бархатного сезона и осеннего турпотока станет Турция, при условии, что статистика заболеваемости COVID-19 останется на прежнем уровне и «не отпугнет» путешественников.

«Обилием справок наших граждан не удивишь, они приучены к ним с рождения, а защитные меры они везде одинаковы, и мы постепенно начинаем к ним привыкать»,

— считает президент Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии «Рустайм» Анна Виноградова

Кроме того, отдых на море могут предложить также открытые для россиян Абхазия и Танзания — однако считается, что конкуренцию турецким курортам они не составят из-за несоответствия запросов по климату, сервису и стоимости.

Наконец, спросом может пользоваться отдых на российских курортах — в первую очередь, из-за тревоги туристов за персональную безопасность и здоровье, а также ввиду неуверенности в эпидемиологической обстановке за рубежом. Так, особо популярны курортные города черноморского побережья — Сочи, Туапсе, Ялта, Севастополь, Керчь, Судак, Абрау-Дюрсо.

6 августа сообщалось, что российские туристы заявили о готовности пойти на некоторые жертвы ради поездок на заграничные курорты. Больше трети опрошенных, 33,6 процента, настолько соскучились по загранице, что согласны провести две недели на карантине по приезде за рубеж.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано более 237 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной вирусом болезни.