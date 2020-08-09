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Россияне перечислили главные недостатки отечественных курортов 

Lenta.ru 35 минут назад
Названы главные недостатки курортов России
Фото: Lenta.ru
Российские туристы перечислили главные недостатки отечественных курортов во время отдыха при пандемии коронавируса. Об этом рассказала инициатор горячей линии и первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина, пишут «Известия».
Так, по ее словам, большинство отдыхающих, 60 процентов, жалуются на несоблюдение безопасной социальной дистанции в местах большого скопления людей — на пляжах и развлекательных объектах.
6 августа российские туристы заявили о готовности пойти на некоторые жертвы ради поездок на заграничные курорты. Так, больше трети опрошенных, 33,6 процента, настолько соскучились по загранице, что согласны провести две недели на карантине по приезде за рубеж.
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Новости путешествий , Елена Сутормина , Росфинмониторинг , газета "Известия"
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