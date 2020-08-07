Раскрыт трюк богачей с пересечением закрытых границ

Одним из возможных способов пересечения границ, закрытых на фоне пандемии коронавируса, для состоятельных людей является получение «золотой визы». Об этом пишет CNN.

Речь идет, в частности, об инвестиционной иммиграции — получении вида на жительство за инвестиции в экономику той или иной страны. С учетом вспышки COVID-19, отмечает автор материала, богачи рассматривают такую программу в том числе с точки зрения вопросов здравоохранения и потенциального убежища.

«Люди действительно хотят иметь альтернативное гражданство как некий страховой полис, который дает им "план Б"», — отметил глава консультационной фирмы по вопросам глобального гражданства Henley & Partners Доминик Волек (Dominic Volek).

В качестве подходящих вариантов, как правило, заявители чаще всего рассматривают Черногорию, Кипр и Мальту — из-за возможности получить свободу передвижения по территории Евросоюза , качественного образования и медицины. Также популярностью пользуются Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Инвестиционную иммиграцию могут позволить себе граждане исключительно со сверхвысоким уровнем дохода. К примеру, программа в Австралии обойдется примерно в 1-3,5 миллиона долларов, а в Новой Зеландии — 1,9-6,5 миллиона долларов.

5 августа сообщалось, что из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса на Тайване набирают популярность рейсы в никуда. Местные авиакомпании предлагают перелеты из международного аэропорта Таоюань и обратно: самолеты пролетают над страной или соседними государствами и возвращаются в аэропорт.