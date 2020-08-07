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Раскрыт способ богачей пересекать закрытые при пандемии границы 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт трюк богачей с пересечением закрытых границ
Фото: Lenta.ru
Одним из возможных способов пересечения границ, закрытых на фоне пандемии коронавируса, для состоятельных людей является получение «золотой визы». Об этом пишет CNN.
Речь идет, в частности, об инвестиционной иммиграции — получении вида на жительство за инвестиции в экономику той или иной страны. С учетом вспышки COVID-19, отмечает автор материала, богачи рассматривают такую программу в том числе с точки зрения вопросов здравоохранения и потенциального убежища.

«Люди действительно хотят иметь альтернативное гражданство как некий страховой полис, который дает им "план Б"», — отметил глава консультационной фирмы по вопросам глобального гражданства Henley & Partners Доминик Волек (Dominic Volek).

В качестве подходящих вариантов, как правило, заявители чаще всего рассматривают Черногорию, Кипр и Мальту — из-за возможности получить свободу передвижения по территории Евросоюза, качественного образования и медицины. Также популярностью пользуются Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и США.
Инвестиционную иммиграцию могут позволить себе граждане исключительно со сверхвысоким уровнем дохода. К примеру, программа в Австралии обойдется примерно в 1-3,5 миллиона долларов, а в Новой Зеландии — 1,9-6,5 миллиона долларов.
5 августа сообщалось, что из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса на Тайване набирают популярность рейсы в никуда. Местные авиакомпании предлагают перелеты из международного аэропорта Таоюань и обратно: самолеты пролетают над страной или соседними государствами и возвращаются в аэропорт.
Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. 8 июня премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о том, что гражданам разрешено выезжать за рубеж, но исключительно с целью работы, учебы, лечения или ухода за родственниками.
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Новости путешествий , Доминик Волек , Михаил Мишустин , ЕС , CNN
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