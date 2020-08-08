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Места на планете, от которых становится не по себе 

Анастасия Иванова 59 минут назад
Самые жуткие места планеты
Фото: wikipedia.org
В мире бескрайнее множество прекрасных мест, куда хочется возвращаться снова и снова. Но есть те, от которых по телу бегут мурашки. «Рамблер» сделал подборку самых жутких мест планеты.

Отель «Стэнли» в Эстес-Парке, штат Колорадо

С виду это здание выглядит вполне мило. Но так может показаться лишь на первый взгляд. Постояльцы отеля «Стэнтли» жалуются на то, что слышат странные шумы и шорохи по ночам, а по ночам они видят призраков в коридорах. Именно это место выбрал Стивен Кинг в качество прототипа отеля для своего романа «Сияние», после того, как вместе с супругой провел в нем ночь.

«Я тогда подумал, как будто сам господь бог меня сюда отправил, чтобы я увидел и услышал все, что тут происходит»,

— так отзывался об отеле «Стэнли» писатель.

Остров заброшенных кукол в Мексике

Немного к югу от города Мехико находится крошечный остров Isla de las Munecas, обитатели которого никогда не закрывают глаза. Или не открывают. Тут живут куклы: безногие, с оторванными руками или головами, вымазанные грязью и безжизненно висящие на деревьях — они будто только дожидаются, пока кто-нибудь неосторожный приблизится к ним. Поговаривают, будто они перешептываются по ночам, переглядываются и всегда очень внимательно следят за гостями.

Катакомбы с мумиями в Палермо, остров Сицилия

В знаменитых катакомбах в Палермо находятся тела более 8 тысяч бывших служителей церкви, именитых граждан и других уважаемых людей города. Вдоль стен стоят, лежат и висят сотни мертвецов в нарядных одеждах, производя на живых довольно гнетущее впечатление. В катакомбах смерть смотрит пустыми глазницами из каждого угла. Проходя вдоль рядов с мертвецами, создается впечатление, что их всех в последний момент настиг панический ужас.
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Новости путешествий , Стивен Кинг
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