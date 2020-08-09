Россияне рассказали о реальной обстановке в Турции

Россияне, находящиеся в Турции, рассказали о реальной обстановке на курортах страны после снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и частичного возобновления авиасообщения. Об этом пишет TourDom.ru.

Так, по словам руководительницы турагентства Марии Шекер, в Анталье ответственно подходят к соблюдению мер безопасности — жители и отдыхающие носят средства индивидуальной защиты в общественных местах, стремятся выдерживать социальную дистанцию, а также чаще мыть руки.

«В остальном страна живет обычной жизнью. Я бы советовала туристам не думать о плохом и наслаждаться отдыхом», — заключила она.

7 августа сообщалось, что побывавшая в Турции россиянка рассказала о несоблюдении санитарных мер в аэропортах. Как отметила путешественница, в августе она вернулась в Москву из турецкой Аланьи — на выбранном ею рейсе из Газипаши не применялось никаких мер безопасности, кроме обязательного ношения масок.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начнутся полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. Всего в Турции зарегистрировано более 237 тысяч случаев заражения, более 5,7 тысячи человек скончались из-за вызванной им болезни.