Объяснен ажиотаж россиян к отдыху в Абхазии

Руководитель туркомпании абхазского направления объяснил ажиотажный спрос россиян к открывшей границу стране. Своими наблюдениями Сергей Косилов поделился со «Sputnik Абхазия».

Как отметил Косилов, популярность республики объясняется тем, что у россиян осталось «мало времени на отдых»: два месяца, август и сентябрь, вместо четырех.

«Все те, кто хотел, вынуждены формировать свои отпускные даты и вклиниваться в абхазский сегмент рынка, покупать абхазские туры, чтобы успеть отдохнуть. Сейчас спрос на Абхазию больше, но это связано с ситуацией, которая случилась»,

— сказал он.

Также, по словам эксперта, роль играет то, что Абхазия считается «самым экономичным регионом» — даже по сравнению с Сочи и Крымом.

«Экскурсии, питание чуть подешевле, в целом и туры тоже, получается более экономичный отдых»,

— отметил Косилов.

Он добавил, что в дальнейшем поток туристов в Абхазию спадет и останется «на уровне 2018–2019 года».