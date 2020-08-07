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Объяснен ажиотажный интерес россиян к открывшей границу Абхазии 

Lenta.ru 1 час назад
Объяснен ажиотаж россиян к отдыху в Абхазии
Фото: Lenta.ru
Руководитель туркомпании абхазского направления объяснил ажиотажный спрос россиян к открывшей границу стране. Своими наблюдениями Сергей Косилов поделился со «Sputnik Абхазия».
Как отметил Косилов, популярность республики объясняется тем, что у россиян осталось «мало времени на отдых»: два месяца, август и сентябрь, вместо четырех.

«Все те, кто хотел, вынуждены формировать свои отпускные даты и вклиниваться в абхазский сегмент рынка, покупать абхазские туры, чтобы успеть отдохнуть. Сейчас спрос на Абхазию больше, но это связано с ситуацией, которая случилась»,

— сказал он.
Также, по словам эксперта, роль играет то, что Абхазия считается «самым экономичным регионом» — даже по сравнению с Сочи и Крымом.

«Экскурсии, питание чуть подешевле, в целом и туры тоже, получается более экономичный отдых»,

— отметил Косилов.
Он добавил, что в дальнейшем поток туристов в Абхазию спадет и останется «на уровне 2018–2019 года».
Россия открыла государственную границу с Абхазией 1 августа, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. C этого дня россияне могут беспрепятственно въезжать в Абхазию, а граждане этой страны — в Россию. Позже в сети появилось видео, на котором запечатлена автомобильная очередь на границе между странами. Стало известно, что желающие попасть из республики на российскую территорию стоят в очереди по несколько часов.
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Новости путешествий , Сергей Косилов , Михаил Мишустин , ИА Sputnik
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