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Туристы рассказали, где планируют отдыхать осенью 

РИА Новости 1 час назад
Туристы рассказали, где планируют отдыхать осенью
Фото: РИА Новости
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где они собираются отдохнуть в бархатный сезон, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2900 пользователей и выяснили, что большинство из них (74 процента) еще не были в отпуске. Половина — уже запланировали каникулы на ближайшее время, а остальные пока не собираются отдыхать.
При этом 73 процента опрошенных надеются отправиться в путешествие осенью: они считают, что бархатный сезон в этом году окажется лучше летнего. Туристы уже бронируют авиабилеты. На сентябрь-октябрь чаще всего выбирают Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Минеральные Воды и Красноярск.
При этом 57 процентов респондентов думают, что бюджетным отдых в это время не будет. Однако, по данным раннего бронирования на сентябрь и октябрь, средняя стоимость авиабилетов в одну сторону составляет 6700 рублей, что почти на 20 процентов дешевле, чем в августе.
Открытие границ с другими странами для многих может стать поводом взять еще один отпуск осенью: 55 процентов опрошенных отметили, что готовы отдохнуть еще раз в этом году. Список желаемых для отдыха стран возглавили Турция, Черногория и Италия.
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