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Раскрыта правда о запрете откидывать спинки кресел в самолете 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыта правда о табу откидывать спинки в самолете
Фото: Lenta.ru
Эксперты раскрыли правду о запрете откидывать спинки кресел во время полета. Об этом сообщает Daily Express.
Как отмечает издание, правило вертикального сиденья было введено по двум основным причинам: во-первых, это облегчает эвакуацию самолета в случае чрезвычайной ситуации, а во-вторых, сокращает риск получения повреждений пассажирами.
В случае, если сиденье откинуто назад, человек подвергается большему риску травмы головы, поскольку может удариться о спинку с большей силой, пояснили британские эксперты. Кроме того, это создает дополнительную опасность для людей, сидящих позади него.
По этим причинам пассажирам запрещается откидывать спинки кресел во время взлета, посадки и в зоне турбулентности.

«Потому, когда стюардессы просят вас соблюдать правила, они не стремятся испортить ваш сон, а заботятся о безопасности»,

— подытожил автор таблоида.
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