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Еще одна страна открыла границы для россиян 

Lenta.ru 2 часа назад
Кения открыла границы для российских туристов. Соответствующий документ опубликован на сайте аэропорта африканской страны.
В документе содержится список из 126 стран, для граждан которых отменяется обязательный карантин. Россия находится в нем на 93-й строчке.
Как говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) , для того, чтобы попасть в Кению, россиянам необходимо получить электронную визу, стоимость которой составляет 50 долларов США. По прибытии туристы должны иметь при себе ее распечатанное подтверждение.
Также визу можно получить по прилете, документ обойдется в ту же сумму, и его нужно будет оплатить наличными. Кроме того, прибывающему в Кению туристу необходимо иметь при себе достаточное количество средств для покрытия своего пребывания — не менее 500 долларов.
Также, согласно новым правилам, для прилета в африканскую страну у россиян должна быть справка об отрицательном результате теста на COVID-19, полученная в медицинской лаборатории не более чем за 96 часов до прибытия. Документ необходимо составить на английском языке (по крайней мере, он должен содержать слово Negative).
В случае, если у туриста не будет справки об отсутствии коронавируса, ему придется вылететь обратно или пройти 14-дневный карантин в специально отведенном для этого отеле за свой счет.
Отмечается, что добраться из России до Кении пока возможно только на стыковочных регулярных рейсах с пересадкой в Стамбуле. Оттуда в Найроби летают рейсы турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Билеты в Кению, подсчитали эксперты АТОР, стоят дешевле, чем в соседнюю открытую для россиян Танзанию.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России , Turkish Airlines
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