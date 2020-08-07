Еще одна страна открылась для россиян 

Кения с 5 августа разрешила въезд на территорию страны россиянам. Соответствующий документ опубликован на сайте аэропорта Найроби.

В списке стран, для которых отменен карантин, Россия находится на 93 месте из 126.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России, для прилета в Кению, россиянам необходимо получить электронную визу, стоимость которой составляет 50 долларов США. Прибывающие туристы должны иметь при себе ее распечатанное подтверждение.

Для прилета в Кению россияне должны иметь при себе справку на английском языке об отрицательном результате теста на коронавирус, полученную в медицинской лаборатории не более чем за 96 часов до прибытия, пишет «РИА Новости».

Россиянам, которые захотят оправиться в Танзанию, справка об отрицательном тесте на коронавирус не потребуется. Об этом сообщили в посольстве Танзании в РФ.