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«Олень на пляже!»: Орбакайте на море встретила парнокопытное 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Олень на пляже!»: Орбакайте на море встретила парнокопытное
Фото: Teleprogramma.pro
49-летняя певица и актриса Кристина Орбакайте вместе с дочкой Клавдией проводит отпуск. Звезда уже побывала в России, где встретилась со своей знаменитой матерью, которую не видела много месяцев — она оказалась отрезана от Родины из-за пандемии коронавируса в Америке. И как только стало возможно, прилетела в Москву.
больше по теме «Одно лицо»: совместное селфи Пугачевой и Орбакайте без макияжа впечатлило поклонниковМать и дочь, по мнению многих фанатов, выглядят одинаково.
После посещения столицы Орбакайте вместе с дочуркой отправилась в отпуск на море. Где именно отдыхает звездное семейство, дочка Пугачевой не раскрывает. И накануне в своем Instagram певица рассказала, как с Клавой они посетили пляж. «Приехали на остров. Тепло, мы сейчас идем на пляж, — снимая видео, комментирует Орбакайте. И показывает побережье: «Ну просто Юрмала. Многолюдная!». На берегу на самом деле много отдыхающих. И когда артистка с наследницей расположились на песке, они вдруг увидели оленя, который спокойно прогуливался между отдыхающими. «Олень на пляже!» — изумленно написала Орбакайте.
Орбакайте встретила на пляже оленя. Фото: instagram.com/orbakaite_k/
По всей вероятности, парнокопытное вышло на свободную прогулку из соседнего зооуголка, который посетили Орбакайте с дочкой уже после пляжа.
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Новости путешествий , Кристина Орбакайте
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