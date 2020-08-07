Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Негигиеничный поступок авиапассажира возмутил попутчицу и попал на камеру 

Lenta.ru 41 минуту назад
Поступок авиапассажира возмутил попутчицу
Фото: Lenta.ru
Негигиеничный поступок неизвестного пассажира самолета возмутил его попутчицу. Она сняла произошедшее на камеру и опубликовала снимок в Instagram, отметив в публикации аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются поступки туристов.
На размещенной в сети фотографии запечатлен сидящий в соседнем кресле лайнера путешественник, одетый в короткие шорты — на кадре видно, что он полностью разулся и положил одну босую ногу на другую.

«Это никогда не будет выглядеть нормально!» — подчеркнула в комментарии к снимку возмущенная пользовательница.

30 июля сообщалось, что поза двух неизвестных авиапассажиров на борту самолета возмутила их попутчицу. На размещенном кадре запечатлена, предположительно, супружеская пара — мужчина и женщина, одетые в шорты. Они сидят в кресле лайнера с застегнутыми ремнями безопасности.
До этого, 21 июля, в сети появился снимок неизвестных мужчины и женщины, которые целовались в кресле на глазах других людей в салоне авиалайнера. При этом, как было видно на кадре, на пассажире была надета защитная медицинская маска, а на его спутнице — нет.
Видео дня. Туристы сняли нападение акулы на морского котика
Последние новости
В сети появился новый способ помочь россиянам заработать В сети появился новый способ помочь россиянам заработать Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины Арест россиян из ЧВК Вагнера в Минске оказался провокацией спецслужб Украины В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию
Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Выявлены регионы России с самым подорожавшим отдыхом
Выявлены регионы России с самым подорожавшим отдыхом
Видео
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Россияне начали привозит из-за границы клопов
08:15
Россияне начали привозит из-за границы клопов
Новости путешествий
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
00:46
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
Новости путешествий
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
00:40
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
Новости путешествий
Балканская страна открыла границы для россиян
08:23
Балканская страна открыла границы для россиян
Новости путешествий
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
02:15
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
Новости путешествий
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
03:55
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение