Поступок авиапассажира возмутил попутчицу

Негигиеничный поступок неизвестного пассажира самолета возмутил его попутчицу. Она сняла произошедшее на камеру и опубликовала снимок в Instagram, отметив в публикации аккаунт @passengershaming, в котором высмеиваются поступки туристов.

На размещенной в сети фотографии запечатлен сидящий в соседнем кресле лайнера путешественник, одетый в короткие шорты — на кадре видно, что он полностью разулся и положил одну босую ногу на другую.

«Это никогда не будет выглядеть нормально!» — подчеркнула в комментарии к снимку возмущенная пользовательница.

30 июля сообщалось, что поза двух неизвестных авиапассажиров на борту самолета возмутила их попутчицу. На размещенном кадре запечатлена, предположительно, супружеская пара — мужчина и женщина, одетые в шорты. Они сидят в кресле лайнера с застегнутыми ремнями безопасности.

До этого, 21 июля, в сети появился снимок неизвестных мужчины и женщины, которые целовались в кресле на глазах других людей в салоне авиалайнера. При этом, как было видно на кадре, на пассажире была надета защитная медицинская маска, а на его спутнице — нет.