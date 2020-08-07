Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Египет ввел для въезжающих в страну справки об отсутствии COVID-19 

ТАСС и ещё 2 52 минуты назад
Египет ввел справки об отсутствии COVID-19
Фото: Depositphotos
Прибывающие в Египет обязаны отныне иметь при себе ПЦР-справку об отсутствии нового коронавируса. Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Мустафа Мадбули, сообщил в четверг информационный портал Al Balad. Решение вступает в силу с 6 августа.

"Все путешествующие в Египет морским, воздушным или наземным путем обязаны не позднее чем за 72 часа сделать ПЦР-тест на наличие коронавируса и предъявить отрицательный результат на границе. Данное распоряжение не касается арабских и иностранных туристов, прибывающих непосредственно в курортные зоны Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Аляма и Мерса-Матруха",

— говорится в указе.
При этом, как отмечается, выезд туристам за пределы курортов без наличия отрицательных ПЦР-тестов запрещен.
Египет с 1 июля возобновил международное авиасообщение с остальным миром и открыл курортные зоны для иностранных туристов с условием соблюдения определенных санитарных норм.
В конце марта на фоне распространения нового коронавируса страна закрылась от внешнего мира, прекратили работу все образовательные учреждения, спортивные клубы, кафе и рестораны, молельные дома, парки отдыха, а также курортные отели. Только в конце мая Египет начал поэтапное возвращение к обычной жизни. К настоящему моменту по-прежнему закрыты только парки и общественные пляжи, не относящиеся к отелям. Власти обещают открыть туда доступ в ближайшие дни.
В последние недели в стране регистрируется снижение объемов инфицирования. На данный момент в Египте выявлено 94,8 тыс. заражений новым коронавирусом, умерли 4 930 человек, свыше 47 тыс. заболевших выздоровели.
ТАСС: последние новости
Эксперты считают, что открытие границы с Абхазией может сдержать рост цен на отдых в Сочи Эксперты считают, что открытие границы с Абхазией может сдержать рост цен на отдых в Сочи Названы самые популярные внутренние направления для отдыха россиян в августе Названы самые популярные внутренние направления для отдыха россиян в августе В Турции скачок, в мире более 700 тыс. умерших. Главное о коронавирусе за 5 августа В Турции скачок, в мире более 700 тыс. умерших. Главное о коронавирусе за 5 августа
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пускай на „Дошираке“ посидят, авось поумнеют»
«Пускай на „Дошираке“ посидят, авось поумнеют»
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
«Кашляют все и везде»: эпидемия ковид в Сочи и Крыму
Стало известно о массовой отмене рейсов за границу
Стало известно о массовой отмене рейсов за границу
Видео
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
06:35
Как попасть в Черногорию, куда нет прямых рейсов
Новости путешествий
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
00:54
Туры в Крым могут подешеветь на 90 процентов
Отдых в России
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Россияне начали привозит из-за границы клопов
08:15
Россияне начали привозит из-за границы клопов
Новости путешествий
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
00:46
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
Новости путешествий
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
00:40
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
Новости путешествий
Балканская страна открыла границы для россиян
08:23
Балканская страна открыла границы для россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение