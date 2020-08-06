Отдыхающие на пляже Новороссийска сняли на видео бегущих крыс. Об этом сообщает портал «Живая Кубань».

На записи можно заметит крыс, которые бегают среди камней на побережье, а затем перемещаются в воду. Известно, что видео было снято на городском пляже «Нептун».

В социальных сетях, где был опубликован ролик, туристы и местные жители недоумевают. Они заявили, что санитарное состояние пляжа «оставляет желать лучшего». Некоторые люди отметили, что проблема с крысами на этом пляже была и раньше, так как рядом с «Нептуном» находятся очистные сооружения.