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Бегающие по пляжу на российском курорте крысы попали на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Отдыхающие сняли на видео крыс, бегающих по пляжу Новороссийска. На кадры с курорта, размещенные в социальных сетях, обратил внимание портал «Живая Кубань».
На записи видны грызуны, которые бегают среди камней на побережье, а затем перемещаются в воду. Отмечается, что видео было снято на городском пляже «Нептун», где, как правило, купается и загорает множество людей.
Ролик возмутил местных жителей и туристов: они заявили, что санитарное состояние пляжа «оставляет желать лучшего» и призвали ответственные службы подключиться к борьбе с грызунами. В то же время некоторые новороссийцы отметили, что проблема с крысами на этом пляже была и раньше, поскольку рядом находятся очистные сооружения.
В июле в сети появилось видео с морского побережья Коктебеля, куда стекает городская канализация, — рядом с этим местом также отдыхали люди. Очевидцы заявили, что аналогичная ситуация с пляжной антисанитарией наблюдается и на других популярных курортах полуострова, в том числе, в Феодосии.
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Новости путешествий , Видео
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