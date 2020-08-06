Россиянин первого рейса в Турцию поведал об отдыхе

Россиянин, который отправился в Турцию первым рейсом, поделился впечатлениями от перелета, а также особенностями поездки после возобновления международного авиасообщения. О путешествии главного редактора проекта «Туту Сюжеты» Тимура Юсупова говорится в материалах компании, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Юсупов рассказал, что пограничный контроль и досмотр в аэропорту проводятся за считанные минуты, поскольку в терминалах еще не так много туристов:

«От входа в аэропорт Внуково до "чистой зоны" можно уложиться в 15 минут. При этом в международном терминале все было закрыто, в том числе не работали вендинговые автоматы».

Турист добавил, что в самом самолете было много людей, а масочный режим соблюдала только половина из них. Тимур Юсупов также поделился впечатлениями о прохождении паспортного контроля в Стамбуле:

«В аэропорту Стамбула людей больше, чем в Москве, но паспортный контроль занимает меньше минуты: пассажиры сдают анкеты и получают штамп в паспорт. Измерений температуры или каких-то иных процедур не проводилось».

По словам путешественника, в Турции отменили карантин для туристов:

«На пляжах, в ресторанах и отелях носить маски не требуют, музеи пока остаются закрытыми. Во многих местах по городу расставлены антисептики, и можно в любой момент обработать руки. Ходить по улицам нужно в масках, за их отсутствие грозит крупный штраф».