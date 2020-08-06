Россиянин с первого рейса в Турцию поведал об отдыхе 

Отправившийся в Турцию первым рейсом россиянин поделился впечатлениями от перелета и рассказал об особенностях и сложностях поездки после возобновления международного авиасообщения. О путешествии главного редактора проекта «Туту Сюжеты» Тимура Юсупова говорится в материалах компании, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По словам Юсупова, летавшего 1 августа из Москвы в Стамбул, все процедуры в аэропортах обоих городов занимают «минимальное количество времени», поскольку в терминалах пока мало туристов.

«Регистрация, пограничный контроль и досмотр в аэропорту проводятся за считанные минуты: от входа в аэропорт Внуково до "чистой зоны" можно уложиться в 15 минут. При этом в международном терминале все было закрыто, в том числе не работали вендинговые автоматы. К услугам пассажиров — кафе и два магазина Duty Free», — отметил он.

При этом, добавил путешественник, в самом самолете было много людей, и масочный режим соблюдала только половина из них. Аналогичная ситуация наблюдалась в московском аэропорту, но при этом в пустом терминале можно было соблюдать не полутораметровую, а «50-метровую» дистанцию.

«В аэропорту Стамбула людей больше, чем в Москве, но паспортный контроль занимает меньше минуты: пассажиры сдают анкеты и получают штамп в паспорт. Измерений температуры или каких-то иных процедур не проводилось», — рассказал главред проекта.

В самой Турции, по его словам, отменили карантин для туристов. Меры предосторожности в отелях соблюдаются по-разному: в некоторых могут попросить заполнить анкету о состоянии здоровья, а также измерить температуру на входе, в других этого не происходит.

«На пляжах, в ресторанах и отелях носить маски не требуют, музеи пока остаются закрытыми. Во многих местах по городу расставлены антисептики, и можно в любой момент обработать руки. Ходить по улицам нужно в масках, за их отсутствие грозит крупный штраф», — отметил Юсупов, подчеркнув, что многие горожане и туристы носят маски на подбородке, и у полиции «нет к ним претензий».