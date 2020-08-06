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В борьбе за туристов итальянцы готовы сдавать квартиры всего за 173 рубля за ночь 

Анастасия Иванова 1 час назад
В Италии теперь можно отдохнуть за 173 рубля
Фото: depositphotos.com
Власти коммуны Сан-Мауро-ла-Брука на юге Италии запустили специальную акцию — они сдают туристам квартиры всего за два евро за ночь (173 рубля). Об этом сообщает портал idealista.
Такая цена будет действовать в течение недели для всех желающих. Однако туристам будет необходимо самостоятельно обеспечить себя постельным бельем, подушками и одеялами.
Глава местной администрации пояснил, что в последние году Сан-Мауро-ла-Брука сильно пострадала от депопуляции. Он также сказал, что предложенная цена — «необходимый минимум. позволяющий отчасти покрыть расходы на его содержание».
Акция продлится до 30 сентября.
Известно, что отремонтированную квартиру в центре Сан-Мауро-ла-Бруки можно приобрести всего за 25 тысяч евро.
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