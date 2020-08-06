В Италии теперь можно отдохнуть за 173 рубля

Власти коммуны Сан-Мауро-ла-Брука на юге Италии запустили специальную акцию — они сдают туристам квартиры всего за два евро за ночь (173 рубля). Об этом сообщает портал idealista.

Такая цена будет действовать в течение недели для всех желающих. Однако туристам будет необходимо самостоятельно обеспечить себя постельным бельем, подушками и одеялами.

Глава местной администрации пояснил, что в последние году Сан-Мауро-ла-Брука сильно пострадала от депопуляции. Он также сказал, что предложенная цена — «необходимый минимум. позволяющий отчасти покрыть расходы на его содержание».

Акция продлится до 30 сентября.

Известно, что отремонтированную квартиру в центре Сан-Мауро-ла-Бруки можно приобрести всего за 25 тысяч евро.