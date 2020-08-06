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4 параметра, по которым стюардессы оценивают вас при посадке на борт 

Анастасия Иванова 1 час назад
Как стюардессы оценивают людей при посадке на борт
Фото: depositphotos.com
Далеко не все знают, что стюардессы — это высококлассные психологи, которые, только взглянув на вас, могут определить, представляете вы угрозу или нет. «Рамблер» расскажет, по каким параметрам вас оценивают при посадке на борт.
Стюардесса обратит на вас пристальное внимание, если вы:

Не поздоровались

Приветствие — это часть проверки. Если вы заходите в самолет с недовольным лицом и не можете даже бросить незатейливое «здравствуйте», значит вы не тот человек, к которому стоит обращаться в непредвиденной ситуации за помощью.

Целенаправленно прячете взгляд

Стюардесса всегда очень пристально смотрит в глаза, приветствую пассажиров. Если человек при этом не смотрит ей в глаза, бортпроводница может заподозрить неладное. Ведь часто люди отводят взгляд, если они в чем-то виноваты или собираются что-то натворить.

Используете много междометий и тараторите при ответе на простой вопрос

Слишком высокая скорость речи, запинки и междометия — первые признаки того, что пассажир встревожен. Зачастую именно так ведут себя злоумышленники, которые пытаются скрыть свои намерения. Поэтому за такими пассажирами стюардесса будет наблюдать с особым вниманием.

Излишне суетливы

Бортпроводницы очень тщательно следят за теми, кто проявил признаки излишнего возбуждения, так как эта эмоция в любой момент может перерасти в агрессию. Почесывание головы и запястий, напряжение лицевых мышц, покашливание, Поэтому, если вы скованны в движениях, киваете и мотаете головой, часто меняете позы, скорее всего, за вами будут пристально наблюдать весь полет.
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