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Еще один популярный у россиян курорт побил рекорд по числу заражений 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В Крыму с начала пандемии коронавируса зафиксировано рекордное число заражений за сутки. На полуострове выявили 39 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".
Данные опубликовал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальных сетях. Накануне в Крыму зафиксировали 16 случаев COVID-19 при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Еще шесть случаев коронавируса выявили при скрининге здоровых людей.
В последний раз рекорд был зарегистрирован 4 июля. Тогда было зафиксировано 38 новых случаев COVID-19 за сутки.
За все время распространения коронавируса в Крыму выявили 1386 случаев заболевания.
Рамблер
Ранее "Рамблер" сообщал, что названы самые популярные курорты России в августе.
Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов
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