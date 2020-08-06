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В Крыму с начала пандемии коронавируса зафиксировано рекордное число заражений за сутки. На полуострове выявили 39 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает "Интерфакс".

Данные опубликовал глава республики Сергей Аксенов на своей странице в социальных сетях. Накануне в Крыму зафиксировали 16 случаев COVID-19 при обращении за медицинской помощью, 17 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Еще шесть случаев коронавируса выявили при скрининге здоровых людей.

В последний раз рекорд был зарегистрирован 4 июля. Тогда было зафиксировано 38 новых случаев COVID-19 за сутки.

За все время распространения коронавируса в Крыму выявили 1386 случаев заболевания.