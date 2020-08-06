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Стало известно, куда россияне ринутся в августе 

Российская Газета и ещё 9 25 минут назад
Стало известно, куда россияне ринутся в августе
Фото: Российская Газета
В этом месяце самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Ялта. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс. Путешествия".
Кроме того, в первую пятерку вошли Геленджик и Алушта. Следом идут Санкт-Петербург, Севастополь, Евпатория, Судак и Феодосия. В последней пятерке оказались Москва, Ейск, Кисловодск, Белокуриха и Алупка.
Эксперты проанализировали переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов в апреле — июле этого года, учитывая результате поиска отеля по России на август. Из-за того, что заграничные поездки ограничены, в исследовании учитывались только внутренние направления.

"В целом, интерес к туризму постепенно восстанавливается, — отметили авторы исследования. — Если в мае доля туристических запросов среди всех запросов россиян была почти на половину меньше, чем годом ранее, то в июне — уже на треть, в июле — примерно на четверть".

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