Стало известно, куда россияне ринутся в августе 

В этом месяце самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Ялта. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс. Путешествия".

Кроме того, в первую пятерку вошли Геленджик и Алушта. Следом идут Санкт-Петербург, Севастополь, Евпатория, Судак и Феодосия. В последней пятерке оказались Москва, Ейск, Кисловодск, Белокуриха и Алупка.

Эксперты проанализировали переходы с сервиса на сайты партнеров-агрегаторов в апреле — июле этого года, учитывая результате поиска отеля по России на август. Из-за того, что заграничные поездки ограничены, в исследовании учитывались только внутренние направления.