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Повар раскрыл правду о составе роскошных блюд на борту круизных лайнеров 

Lenta.ru 1 час назад
Повар раскрыл правду о составе блюд на борту лайнеров
Фото: Lenta.ru
Повар круизного лайнера раскрыл правду о составе роскошных блюд, подаваемых пассажирам. Рассказ Тома Геттера (Tom Götter), руководителя отдела кулинарии компании Luxury cruise Scenic Eclipse, приводит Daily Express.
По словам шеф-повара, еда в каждом маршруте уникальна «вплоть до самых маленьких закусок» и передает путешественникам пищевые традиции мест, где останавливается судно.

«Наши блюда отражают регионы, в которые мы путешествуем, включая местные вкусы и продукты, везде, где это возможно», — отметил Геттер.

Он добавил, что следование поваров аутентичным рецептам не только знакомит отдыхающих с атмосферой разных стран на борту, но и поддерживает местных производителей, а также дает работникам кухни «возможность экспериментировать».
«Например, когда мы плывем в Северную Америку, я всегда переживаю о том, чтобы получить местные ингредиенты с рынков Квебека: их черника и грибы уникальны. (…) Полагаясь на местные продукты, мы гарантируем, что каждый обед принесет гостям незабываемые "кулинарные встречи"», — сказал шеф-повар.
Он отметил, что многие туристы «недооценивают огромный объем работы, которая происходит на кухне, чтобы предложить гостям роскошные обеды в море».
«В отличие от ресторана на суше, нам нужно заранее добывать ингредиенты, что требует большой организации и глубокого понимания ситуации с продуктами, сезонными колебаниями с поставками в портах», — подытожил Геттер, добавив, что гости на лайнерах могут быть уверены, что «каждое блюдо приготовлено с любовью».
12 мая сообщалось, что стюардесса, проработавшая в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания. По ее словам, многие блюда могут оказаться несвежими, поскольку чаще всего их готовят за сутки до вылета.
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