Выявлены регионы России с самым подорожавшим отдыхом 

Отдых и туристические услуги в ряде российских регионов на фоне пандемии коронавируса подорожали на четверть. Об этом пишут «Известия».

В частности, самый значительный рост цен был зафиксирован в Челябинской, Калужской, Тверской и Калининградской областях, а также в Алтайском крае. К примеру, стоимость размещения в местных гостиницах увечились на 15-25, 5-20, 5-20, 20 и 7-10 процентов соответственно.

По словам профессора РАНХиГС Галины Дехтярь, в целом подорожание отдыха наблюдается повсеместно — и, к примеру, цены в Крыму, Сочи, Московской и Нижегородской областях сопоставимы с прайсами ведущих отелей Турции и других стран. Предполагается, что это связано либо с реальным высоким спросом на некоторые направления, либо с попыткой турбизнеса «перестраховаться» после длительного периода простоя.

При этом около половины опрошенных изданием регионов заявили, что ожидают существенного снижения доходов от туризма в текущем году.

Кроме того, отмечается, что в ряде субъектов страны прайсы остались на уровне прошлогодних. Так, в Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской и Костромской областях, Ханты-Мансийском автономном округе изданию сообщили, что местные объекты размещения не намерены взвинчивать стоимость.