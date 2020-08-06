Россияне заявили о желании рискнуть ради заграницы

Туристы из России оказались готовы пойти на жертвы ради поездок за границу. Исследование провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно результатам опроса, 33,6% респондентов согласны пройти двухнедельный карантин по приезде за границу, 66,4% не готовы следовать новым правилам.

Если в стране, куда полетят отдыхающие, будет требоваться справка об отсутствии коронавируса, ее готовы сделать 79,3% опрошенных. Однако лететь за рубеж россияне пока не торопятся: 64,6% отметили, что поедут за границу только после снятия всех ограничительных мер. Большинство, 65,2% респондентов, убеждены, что это произойдет только зимой, 34,8% рассчитывают на поездку осенью.