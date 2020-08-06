Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне оказались готовы пойти на жертвы ради поездки за границу 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Россияне заявили о желании рискнуть ради заграницы
Фото: depositphotos.com
Туристы из России оказались готовы пойти на жертвы ради поездок за границу. Исследование провел сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.
Согласно результатам опроса, 33,6% респондентов согласны пройти двухнедельный карантин по приезде за границу, 66,4% не готовы следовать новым правилам.
Если в стране, куда полетят отдыхающие, будет требоваться справка об отсутствии коронавируса, ее готовы сделать 79,3% опрошенных. Однако лететь за рубеж россияне пока не торопятся: 64,6% отметили, что поедут за границу только после снятия всех ограничительных мер. Большинство, 65,2% респондентов, убеждены, что это произойдет только зимой, 34,8% рассчитывают на поездку осенью.
Ранее "Рамблер" сообщал, что у туристов стали популярны авиарейсы "в никуда".
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
Россиянка отправилась в Турцию и ужаснулась
Туристы рассказали, что происходит на рейсах в Турцию
Туристы рассказали, что происходит на рейсах в Турцию
Грузчики аэропорта рассказали, почему швыряют багаж
Грузчики аэропорта рассказали, почему швыряют багаж
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
00:46
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
Новости путешествий
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
00:40
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
Новости путешествий
Балканская страна открыла границы для россиян
08:23
Балканская страна открыла границы для россиян
Новости путешествий
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
02:15
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
Новости путешествий
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
03:55
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
Новости путешествий
В Абхазию можно поехать по «единому»
04:12
В Абхазию можно поехать по «единому»
Новости путешествий
«Очереди за едой»: россияне об отдыхе в Турции
00:31
«Очереди за едой»: россияне об отдыхе в Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение