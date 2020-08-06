Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне заявили о готовности пойти на жертвы ради поездки за границу 

Lenta.ru 4 часа назад
Россияне заявили о желании рискнуть ради заграницы
Фото: Lenta.ru
Российские туристы заявили о готовности пойти на некоторые жертвы ради поездок на заграничные курорты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, больше трети опрошенных, 33,6 процента, настолько соскучились по загранице, что согласны провести две недели на карантине по приезде за рубеж. При этом 66,4 процента участников опроса не готовы следовать таким новым правилам.
В то же время, если при въезде в ту или иную страну понадобится справка об отсутствии COVID-19, или необходимо будет пройти тест на наличие вируса, на это согласятся 79,3 процента россиян. При этом 64,6 процента респондентов отдельно подчеркнули, что отправятся за границу только после отмены всех принятых мер.
Кроме того, туристы поделились прогнозами по поводу того, когда ограничения могут быть сняты: 65,2 процента считают, что это произойдет зимой, а 34,8 процента надеются, что смогут беспрепятственно улететь в заграничный отпуск уже осенью.
31 июля сообщалось, что российские туристы раскрыли самый желанный для них вид отдыха после режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Большинство россиян, 39 процентов, предпочли бы в настоящее время провести отпуск на пляже. 22 процента респондентов сделали бы выбор в пользу отдыха на даче или в деревне, чтобы находиться «подальше от людей».
Последние новости
Стало известно о намерении Лукашенко выдать «боевиков» ЧВК России и Украине Стало известно о намерении Лукашенко выдать «боевиков» ЧВК России и Украине Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Комментарии 1
Новости путешествий , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию
Назвали сроки возобновления рейсов в Черногорию
Грузчик объяснил, как сохранить багаж в аэропорту
Грузчик объяснил, как сохранить багаж в аэропорту
Абхазия испугалась заразных россиян
Абхазия испугалась заразных россиян
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
00:46
Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
Новости путешествий
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
00:40
Турист обломал пальцы 200-летней статуе, делая селфи
Новости путешествий
Балканская страна открыла границы для россиян
08:23
Балканская страна открыла границы для россиян
Новости путешествий
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
02:15
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
Новости путешествий
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
03:55
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
Новости путешествий
В Абхазию можно поехать по «единому»
04:12
В Абхазию можно поехать по «единому»
Новости путешествий
«Очереди за едой»: россияне об отдыхе в Турции
00:31
«Очереди за едой»: россияне об отдыхе в Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение