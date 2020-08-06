Россияне заявили о желании рискнуть ради заграницы

Российские туристы заявили о готовности пойти на некоторые жертвы ради поездок на заграничные курорты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, больше трети опрошенных, 33,6 процента, настолько соскучились по загранице, что согласны провести две недели на карантине по приезде за рубеж. При этом 66,4 процента участников опроса не готовы следовать таким новым правилам.

В то же время, если при въезде в ту или иную страну понадобится справка об отсутствии COVID-19, или необходимо будет пройти тест на наличие вируса, на это согласятся 79,3 процента россиян. При этом 64,6 процента респондентов отдельно подчеркнули, что отправятся за границу только после отмены всех принятых мер.

Кроме того, туристы поделились прогнозами по поводу того, когда ограничения могут быть сняты: 65,2 процента считают, что это произойдет зимой, а 34,8 процента надеются, что смогут беспрепятственно улететь в заграничный отпуск уже осенью.

31 июля сообщалось, что российские туристы раскрыли самый желанный для них вид отдыха после режима изоляции, введенного на фоне пандемии коронавируса. Большинство россиян, 39 процентов, предпочли бы в настоящее время провести отпуск на пляже. 22 процента респондентов сделали бы выбор в пользу отдыха на даче или в деревне, чтобы находиться «подальше от людей».